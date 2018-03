Useita kuollut sillan romahdettua Miamissa

Kävelysilta on romahtanut Miamissa Yhdysvalloissa, kertoo Miami Herald. Useiden epäillään kuolleen ja loukkaantuneen.

Keskeneräinen silta, jonka oli määrä valmistua vuonna 2019, romahti torstai-iltapäivänä vilkkaan, kuusikaistaisen moottoritien päälle. 53 metrisen sillan alla on jumissa pelastusviranomaisten arvioiden mukaan 5–6 ajoneuvoa, joiden sisällä on ihmisiä. Osa uhreista on jo kuljetettu jatkohoitoon sairaalaan.

Silta sijaitsee Florida International Universityn alueella. Se johtaa yliopistolta opiskelija-asuntoloiden alueelle.