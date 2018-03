Britannia karkottaa 23 venäläisdiplomaattia – Venäjä vastaa kostavansa pian

Venäjä ilmoittaa kostavansa pian Britannian päätöksen karkottaa 23 venäläistä diplomaattia. Venäjän ulkoministeriö arvioi lausunnossaan, että Britannian hallitus on valinnut kiistassa yhteenoton tien. Venäjä vakuuttaa, että sen vastaus tulee nopeasti.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi aikaisemmin, että on selvää, että Venäjä oli ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkyttämisen takana. May sanoi Britannian karkottavan venäläisiä diplomaatteja, koska epäilee näiden olevan vakoojia.

Mayn mukaan diplomaattien on poistuttava maasta viikon kuluessa. Pääministerin mukaan kyseessä on diplomaattien suurin karkotus Britanniassa 30 vuoteen.

Britannia jäädyttää kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin ensi kesänä. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin vierailukutsu peruttiin niin ikään.