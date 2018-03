Venäjä

Aina vaan Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Kaikkihan jo tietää että Venäjä, jos joku, on maailman demokraattisin maa joka ei uhkaa eikä uhkaile ketään! Siellä pidetään maailman rehellisimmät ja demokraattiset vaalit piakkoin, ja asevarustelu tai uhittelu on jo loppunut. Venäjä ei uhkaa ketään, päinvastoin. Siellä kaikki on paremmin kuin länsimaissa. Ja varsinkaan Venäjää on ihan turha syyttää jostain myrkytystapauksesta, eihän Venäjällä ole edes agentteja muissa maissa jotka vielä olisivat hengissä. Pelkkää propagandaa Venäjää kohtaan!

