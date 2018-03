Tuomas Savonen, Heta Hassinen

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk nostaa venäläisagentti Sergei Skripalin murhayrityksen Britanniassa ensi viikon EU-huippukokouksen asialistalle.

Helsingissä vieraillut Tusk kertoi keskiviikkona pitävänsä todennäköisenä, että Venäjä on murhayrityksen takana. Murhayritys on Tuskin mukaan "raakalaismainen hyökkäys", ja EU:n on syytä osoittaa solidaarisuuttaan Britannialle tapahtuneen johdosta.

Tusk ei arvioinut vielä EU:n mahdollisia vastatoimia Venäjälle vaan halusi ensin odottaa Britannian ehdotusta mahdollisiksi vastatoimiksi. Tuskia isännöinyt pääministeri Juha Sipilä (kesk) oli samoilla linjoilla, että Britannian ehdotuksia on odotettava.

– Niistä emme ole vielä kuulleet, mutta varmasti torstaihin mennessä kuulemme, Sipilä sanoi.

Myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julistamat teräs- ja alumiinitullit nousevat Tuskin mukaan huippukokouksen asialistalle. Tuskin mukaan tuontitullit ovat "paha merkki" transatlanttisille suhteille.

– Kauppasodan lietsomisen sijaan meidän tulisi tähdätä syvempään yhteistyöhön, Tusk sanoi.

– Käykää kauppaa, älkää sotaa, herra presidentti, Tusk lähetti terveisiä Washingtoniin.

Sipilän mukaan vastatoimia Trumpin tulleille tarvitaan, mutta tilanne vaatii tasapainoilua. Sipilä korosti, että EU:n on tärkeää löytää yhteinen linja, jonka mukaan toimitaan.

– Ei meilläkään ole mitään intressiä laajentaa tätä täysmittaiseksi kauppasodaksi, Sipilä sanoi.

Tusk toivoi, että EU lukeutuu niihin Yhdysvaltojen "todellisiin ystäviin", jotka Trumpin mukaan jäävät teräs- ja alumiinitullien ulkopuolelle.

– Haluaisin muistuttaa, että vapaa maailma on selvinnyt mitä vaikeimmista vuosikymmenistä Euroopan ja Yhdysvaltojen ystävyyden ansiosta. Vaalitaan tätä ystävyyttä, ei haasteta sitä, Tusk painotti.

Tuskin mukaan myös Skripalin murhayrityksen pitäisi osaltaan tiivistää EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä.

– Tällaisessa tilanteessa vastauksena ei pitäisi olla transatlanttista kinastelua, vaan transatlanttista yhtenäisyyttä.

Helsingin-vierailu on osa EU:n huippukokouksia johtavan Tuskin kierrosta jäsenmaiden pääkaupungeissa. 27 EU-maan odotetaan päättävän ensi viikon huippukokouksessa ensimmäisiä linjauksia uudesta suhteesta Britanniaan.

Sipilä arvioi, että vaikein kysymys uudessa suhteessa on Irlannin rooli. Sipilän mukaan Suomi haluaa pitää uudessa suhteessa huolta erityisesti lentoliikenteeseen liittyvistä kysymyksistä ja Britanniasta tulevan kauttakulkuliikenteen jatkon EU:n ulkopuolelle.

– Helsinki toimii hubina tästä Aasiaan päin ja haluamme varmistaa myös tämän ulottuvuuden, Sipilä sanoi.