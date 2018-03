Britannialainen tiedemies Stephen Hawking on kuollut

Maailmankuulu fyysikko ja tieteen popularisoija

Stephen Hawking syntyi 8.1.1942 Oxfordissa.

Työskenteli maineikkaassa Cambridgen huippuyliopistossa Britanniassa.

Hän sai diagnoosin ALS-sairaudelleen jo noin parinkymmenen vanhana. Tuolloin hänelle annettiin elinaikaa kaksi vuotta. Kyseessä on etenevä motoneuronitauti, jonka seurauksena lihasten toiminta rappeutuu. Sairaus vaikuttaa pääasiassa liikehermoihin, mutta voi vaikuttaa myös älyllisiin toimintoihin ja persoonallisuuteen.

Hawkingin teos A Brief History of Time (Ajan lyhyt historia) julkaistiin vuonna 1988, ja sitä on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta.

Hawkingin elämästä on tehty vuonna 2014 elokuva The Theory of Everything (Kaiken teoria).

Hawking oli kahdesti naimisissa, ja hänellä on kolme lasta.

Tiedemiestä on luonnehdittu yhdeksi merkittävimmistä teoreettisen fysiikan ajattelijoista Einsteinin jälkeen.