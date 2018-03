Venäjän mukaan Britannian syytökset Venäjän osallisuudesta entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkyttämiseen ovat yritys mustamaalata Venäjää.

Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan maa on valmis vastatoimiin, jos Britannia asettaa sille sanktioita.

Britannian pääministeri Theresa May on vaatinut Venäjältä selvityksiä myrkytyksestä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on jo sanonut, ettei maa vastaa mitään.