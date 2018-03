Syyrian sodassa kuollut jo yli 350 000 ihmistä

Syyrian sisällissodan uhrimäärä on kasvanut yli 350 000:een, kertoo sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -ryhmä. Kuolleista vajaat 107 000 on siviilejä. Sisällissodan kahdeksas vuosi alkaa torstaina.

YK:n mukaan yhä useampi konfliktin uhreista on lapsi. Maailmanjärjestön mukaan viime vuonna sodassa kuoli kaksi kertaa niin paljon lapsia kuin vuotta aikaisemmin. Kuluva vuosi on alkanut lasten kannalta vieläkin murheellisemmin. Helmikuussa alkaneessa hallituksen joukkojen suurhyökkäyksessä Itä-Ghoutaan keskimäärin joka viides uhri on ollut lapsi.

– Menin ulos leikkimään lumessa serkkujeni kanssa. Pommi osui meihin, ja näin serkkuni käsien lentävän edessäni. Minä menetin molemmat jalkani, kertoi Sami-niminen pikkupoika YK:lle.

Sami on nyt pakolaisena Jordaniassa.

Syyrian hallituksen joukot jatkoivat tänään hyökkäystä kapinallisten hallitsemalle alueelle, josta ne ovat vallanneet jo yli puolet. Armeija käytti aikaisemmin valtaamaansa Medeiran kaupunkia tukikohtana, josta se teki hyökkäyksiä kapinallisten hallussa oleviin Harastan ja Arbinin kaupunkeihin Itä-Ghoutan länsiosassa.