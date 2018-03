Amnesty: Myanmar rakentaa sotilastukikohtia rohingya-muslimien maille

Myanmarin hallinto rakentaa teitä, helikopterikenttiä ja tukikohtia armeijan joukoille Rakhinen osavaltioon paikoille, joissa oli aikaisemmin rohingya-muslimien kyliä, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International maanantaina.

Yli 700 000 rohingyaa on paennut Myanmarista sen jälkeen kun hallitus aloitti hyökkäyksen rohingya-kapinallisia vastaan runsaat puoli vuotta sitten. YK:n ja Yhdysvaltojen mukaan osavaltiossa on käynnissä etninen puhdistus, jonka tavoitteena on päästä lopullisesti eroon rohingyoista.

Myamanrin hallituksen edustaja Zaw Htay kiisti väitteet sanoen, ettei alueelle olla suinkaan rakentamassa sotilastukikohtia, vaan poliisiasemia osana Rakhinen jälleenrakentamista.

Myanmar ja Bangladesh sopivat rohingyojen paluusta tammikuussa, mutta pakolaiset eivät ole halunneet palata ennen kuin heidän turvallisuutensa taataan.