USA:n taloutta uhkaavat samanaikaisesti ylikuumeneminen ja kauppasota

Yhdysvaltojen taloudella menee juuri nyt fantastisen hyvin. Työttömyys on lähes pohjalukemissa ja talous kasvaa, mutta inflaatio on silti pysynyt kurissa. Presidentti Donald Trumpin oppikirjojen vastainen talouspolitiikka on kuitenkin aiheuttanut tilanteen, jossa maan taloutta uhkaavat samanaikaisesti liian kiihkeä talouskasvu ja kasvun hidastuminen.

Hidastumisen vaara syntyy kauppasodan uhasta. Taloustieteen professori Alan Auerbach Kalifornian yliopistosta Berkeleystä arvioi, että pelkät alumiini- ja terästullit itsessään eivät vielä heiluta Yhdysvaltojen taloutta pahasti, vaikka niiden vaikutus talouteen onkin negatiivinen. Jos muut maat kuitenkin ryhtyvät vastatoimiin, vaikutukset voivat olla tuntuvia.

Auerbach toteaa, että osa Yhdysvaltojen keskeisistä tuotantosektoreista, kuten esimerkiksi maatalous, nojaa vahvasti vientiin. Hän pitää kuitenkin vielä täysin mahdollisena, että Trump päätyy lupaamaan vapautuksia tulleista niin monelle maalle, että kauppasodalta vältytään.

– Trumpin arvaamattomuus ei ole vain sitä, että hän voi tehdä hulluja asioita, vaan myös sitä, että hän voi perua tekemänsä asiat huomenna tai vuoden päästä.

Jos kauppasodalta säästytään, Yhdysvaltojen taloutta uhkaavat eniten veroalennukset, jotka Trump ja republikaanienemmistöinen kongressi saivat vietyä läpi joulukuussa. Auerbach ja Committee for a Responsible Federal Budget -kansalaisjärjestön vanhempi varapuheenjohtaja Marc Goldwein ovat yhtä mieltä siitä, että veroalennukset olivat väärä ratkaisu.

He pitävät niitä elvytystoimenpiteenä, jota ei olisi tarvittu, kun taloudella meni muutenkin hyvin ja työttömyys oli alhaalla, mutta samaan aikaan valtiolla oli taakkanaan valtavasti velkaa ja ikääntyvä väestö.

– Ne olivat täsmälleen vääränlaista politiikkaa täsmälleen väärään aikaan, Goldwein sanoo.

Kumpikin pitää talouden ylikuumenemista mahdollisena mutta toteaa, että asia on keskuspankki Fedin käsissä.

Auerbach uskoo inflaation nousevan, kenties jyrkästikin. Hän pelkää, että Fed ampuu yli pyrkiessään hillitsemään inflaatiota ja päätyy aiheuttamaan uuden laman.

Goldwein on toiveikkaampi ja sanoo Fedin tehneen hyvää työtä inflaation hillitsemisessä.

Trump on vakuuttanut talouden kasvavan kolmen prosentin vuositahtia, mutta asiantuntijat eivät pidä tätä realistisena. Capital Economicsin Yhdysvaltojen-pääekonomisti Paul Ashworth huomauttaa, että sekä työvoiman että tuottavuuden kasvu on hidastunut. Moni on toivonut teknologian kehityksen kirittävän tuottavuuden reippaampaan kasvuun, mutta toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.

Goldwein ja Auerbach kantavat suurta huolta valtionvelasta, joka voi lähitulevaisuudessa muodostua erityisen isoksi ongelmaksi, mikäli talouskasvu hidastuu ja sosiaalimenot kasvavat väestön vanhenemisen vuoksi. He toivoisivat, että Yhdysvallat käyttäisi kasvukautta hyväksi ja lyhentäisi velkaansa. Se voisi vähentää myös talouden ylikuumenemisen vaaraa.

Sitä vaaraa vähentää myös kauppasodan uhka, jonka nostattamisesta Trump ei kuitenkaan asiantuntijoilta kiitosta saa.