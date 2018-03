Satoja ihmisiä kehotetaan pesemään vaatteet – ex-agentin käyttämistä ravintoloista löytyi myrkkyjäämiä

Vast: Suorasukainen Kreml

Paljon todennäköisemmin takana on kuitenkin MI6 itse. Heille tästä on hyötyä, Venäjälle ei mitään. Venäjällähän oli tämä kyseinen petturiagentti jo vuosia vankilassa rikoksistaan, mutta he päästivät hänet Britanniaan vankienvaihdossa.



Britannian tiedustelupalvelu on jo välirikossa Saksan tiedustelun kanssa, ja nyt viime aikoina heillä on mennyt sukset ristiin myös Valkoisen talon kanssa, kun he ovat yrittäneet jallittaa Trumpia pois vallasta yhdessä CIA:n kanssa tekaisemalla vääriä todisteita. Eli ei tarvitse ihmetellä että hui jui, tehdäänkö täällä Lännessäkim tuhmia, muutakin kuin vain vääristellään todisteita moraalittoman sodan aloittamiseksi.