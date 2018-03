Napoli-kirjasarja piristi mutta teinirikollisten väkivalta rokottaa turismia

Jenni Meronen

Gomorra ei ole ainoa kirja, joka houkuttelee turisteja Napoliin. Vuosina 2011–2014 julkaistu Elena Ferranten neliosainen Napoli-kirjasarja on toiminut turismin piristysruiskeena varsinkin sen jälkeen, kun kirjat käännettiin englanniksi.

Elena ja Lila -ystävysten elämästä kertovat kirjat sijoittuvat 1950- ja 1960-lukujen Napoliin, muun muassa Luzzatti-asuinalueelle.

Elena Ferrante on salanimi, jonka on epäilty kuuluvan napolilaiselle kääntäjälle Anita Rajalle. Kirjasarjan ensimmäisestä osasta on tekeillä tv-sarja, joka valmistuu Italian yleisradioyhtiö Rain ja amerikkalaisen HBO:n yhteistuotantona.

Ferrante-huuman vastapainoksi Napolin turismia on viime viikkoina koetellut alaikäisistä koostuvien rikollisjengien väkivaltaisuudet, jotka ovat saaneet useat matkustajat perumaan bed and breakfast -varauksensa.

Campanian alueen bed and breakfast -majoittajien ja huoneenvuokraajien yhdistyksen puheenjohtaja Agostino Ingenito toteaa yhdistyksen nettisivuilla, että turismi oli tätä ennen kasvanut kahden vuoden ajan.