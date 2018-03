Vähän tutkittu Z-sukupolvi on joukko sosiaalisen median natiiveja, jotka eivät tiedä mitään elämästä ennen Facebookia

Ida Roivainen

Ensin tuli X, sitten Y ja lopulta Z.

Vuosituhannen vaihteessa syntyneiden sukupolvi on edeltäjiinsä verrattuna täysin poikkeuksellinen. Z-sukupolvella ei nimittäin ole käsitystä elämästä ilman sosiaalista mediaa.

Tutkimusten mukaan "zetat" myös viettävät enemmän aikaan median parissa kuin minkään muun aktiviteetin.

Joka minuutti noin 2,5 miljoonaa kuvaa, päivitystä tai muuta sisältöä jaetaan Facebookissa. Joka minuutti lähetetään noin 100 000 tviittiä, ja YouTubeen ladataan noin 48 tuntia videomateriaalia.

Nyt tämä zetojen sukupolvi on siirtymässä työelämään ja jatko-opintoihin.

Saadakseen lisää tietoa amerikkalaiset mediatutkijat Corey Seemiller ja Meghan Grace keräsivät vuonna 2013 dataa yli 1 200:lta yliopiston fuksilta saadakseen käsityksen siitä, millaisia zetat oikein ovat.

Syntyi tutkimus Generation Z Goes to College (2014), joka valottaa sitä, mitä sosiaalisen median sukupolvi elämästä ajattelee.

Koska tutkimusta zetoista on edelleen hyvin vähän – Suomessa ei juuri ollenkaan – Seemiller ja Grace ovat jatkaneet työtään yhdistämällä omiin tutkimustuloksiinsa tietoa muista nuoriso- ja markkinatutkimuksista.

Mitä Z-sukupolvesta tiedetään?

Ainakin sen että zetat ovat jatkuvasti verkossa ja yhteydessä muuhun maailmaan, sillä heitä vaivaa ulkopuolelle jäämisen pelko, eli FOMO (fear of missing out).

Älypuhelimet käsissään kasvaneet zetat myös kohtaavat aikaisempia sukupolvia enemmän väkivaltaa ja ilkeilyä, koska netissä ja sosiaalisessa mediassa vaara vaanii joka kulman takana.

Hakkereilta, nettikiusaajilta tai järkyttävältä kuvamateriaalilta on lähes mahdotonta välttyä.

Z-sukupolvea huolettaa myös epävakaa taloustilanne sekä vaihtelevat työmarkkinat. Nyt parikymppiset nuoret ovat tietoisia siitä, että töiden saaminen voi olla hankalaa.

Toisaalta zetat näkevät sosiaalisen median myös mahdollisuutena menestyä. He haluavat itse olla omia pomojaan, ja siksi useat nuoret haaveilevat start-up-yrittäjyydestä ja mahdollisuudesta muuttaa maailmaa omalla työllään.

Useat heistä ovat myös kasvaneet maailmassa, jossa on mahdollista mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa. Zetojen työyhteisöissä naisia ja tummaihoisia ihmisiä on johtavissa asemissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Z-sukupolvi myös kantaa huolta rasismista, ympäristöstä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Heillä on suhteellisen positiivinen käsitys tulevaisuudesta, vaikka he samalla ovat paljon edellistä sukupolvea skeptisempiä.

Siinä missä Z-sukupolven edustajat itse uskovat mahdollisuuksiinsa ja ovat realistisia, heidän vanhempansa ovat tutkimusten mukaan zetoista huolissaan.

Erityisesti siitä, miten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa heidän terveyteensä.

Brittiläisen kansanterveysyhdistyksen (The Royal Society for Public Health) teettämän kyselyn mukaan Instagram-kuvapalvelu on nuorten mielenterveyden kannalta pahin sosiaalisen median alusta, kertoo BBC Health.

Kyselyssä pyydettiin 1 479:ää 14–24-vuotiasta nuorta pisteyttämään suosittuja aplikaatioita sen mukaan, miten ne vaikuttavat ahdistukseen, masennukseen, yksinäisyyteen, kiusaamiseen ja kehonkuvaan.

Parhaimmat pisteet saivat YouTube, Twitter ja Facebook, kun kysyttiin sosiaalisen median positiivisia vaikutuksia. Huonoimmin pärjäsivät Snapchat ja Instagram.

Jutussa on käytetty lähteenä mm. tutkimusta Generation Z Goes to College (2014) sekä artikkelia Get your campus ready for Generation Z (2016).