Norjan poliisi tutkii, mikä meni vikaan Holmenkollenilla – useita loukkaantui väentungoksessa

Norjassa poliisi aikoo selvittää yhdessä maailmacupin järjestäjien kanssa, mikä meni lauantaina vikaan Holmenkollenilla. Suuresta yleisömäärästä syntynyt väentungos johti kaaokseen useilla Oslon metroasemilla.

– Tätä arvioidaan. Holmenkollenilla on aina ollut hiihtotapahtumia ja me olemme kokeneet suuren ihmisjoukon ja täyden Kollenin aiemminkin. Mutta lauantain tapahtumat on tutkittava, jotta saamme tietää, mitä seuraavana vuonna voimme tehdä toisin, Tor Gröttum Oslon poliisista kertoo.

Maailmancupin tiedotuksesta vastaava Emilie Nordskar kommentoi aiemmin Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle, että lauantain yleisömäärä tuli yllätyksenä. Gröttum kertoo viime yön sujuneen rauhallisesti sen jälkeen, kun tilanne saatiin haltuun, eikä mitään mainittavan arvoista tapahtunut.

Lauantain kaaoksessa kymmenkunta ihmistä sai eriasteisia vammoja. Osa esimerkiksi loukkaantui sähköiskusta. Esimerkiksi Voksenlian metroasemalla nainen loukkaantui pudottuaan metroraiteille. Useita ihmisiä meni auttamaan häntä, ja he kaikki saivat sähköiskun.

Lisäksi Oslon Punaisen Risti kertoi, että lauantaina kisa-alueella hoidettiin yli sataa ihmistä, joille oli sattunut tapaturmia. Suuri osa havereista liittyi alkoholinkäyttöön. Punaisen Ristin Anders Oustorp uskoo, että sunnuntaista tulee lauantaita rauhallisempi.

Oslon joukkoliikenteestä vastaavan Sporveienin mukaan Holmenkollenille ajetaan lisävuoroja myös tänään. Lisäksi Sporveien muistutti Twitterissä ihmisiä pysymään poissa metroraiteilta. Lauantain väentungoksessa osa ihmisistä lähti näet kävelemään raiteita pitkin pois Holmenkollenilta.