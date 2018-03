Venäjän presidentinvaaleissa äänestysvilkkaus on päähuomion kohteena, sanovat asiantuntijat

"On varmaan kannatusta"

Mihin "Venäjän-ohjelman johtaja" pohjaa väitteensä, että Putinilla on "varmaan" kannatusta, mutta että se ei ole "erityisen laajaa"? Mikä on se tieteellinen tutkimus, jolla hän on saanut tämän tuloksen, jota nyt lehdessä levittää eteenpäin virkanimikkeensä ponnella?



Koska aina kun käyn Venäjällä tai muuten vain juttelen venäläisten kanssa, niin he sanovat, että Putinilla on oikeasti laaja kannatus paikallisten mattimeikäläisten parissa. Heidän mukaansa 80 prossaa on tuulesta tempaistu, mutta että oikea luku on kuitenkin 50:ssä tai yli. Näin sanovat myös ne, jotka itse ilmoittavat inhoavansa Putinia. Syyksi he ilmoittavat juuri tuon Putinin tuoman vakauden. Venäjällä muistetaan vielä hyvin 90-luvun kaaosaika ja sen kurjuus - ja se että se juoppo Jeltsin oli USA:n asettama moukka. Ja venäläiset tosiaankin juttelevat hyvin auliisti maansa ongelmakohdista. Suorastaan ottavat ne itse puheenaiheeksi.



Miksi siis minun pitäisi uskoa niinkin "puolueetonta" ja kuitenkin ulkopuolista tahoa kuin Ruotsin Ulkopoliittista insitituuttia, jonka intressi on puhua pahaa Putinista länsilukijoille? Taitavat molemmat tehdä samoin. Putin kaunistelee kannatuslukujaan, ja länsimaat vähättelevät niitä.



Ikävää, että Turun Sanomiakin joutuu aina lukemaan mielessään kysymys, että mikä on tämänkin artikkelin poliittinen tausta-aate ja tarkoitusperä. Tuntuu, että monia niistä asioista, mistä 2. ja 3. maailman maita syytetään, tapahtuu myös lännessä. Täällä me vain olemme sokeita itsellemme, koska olemme niin täynnä omaa "paremmuuttamme". Kyseinen "paremmuus" onkin tuhonnut tuota muuta maailmaa sitten oikein olan takaa.



No niin. Olen parhaillani Venäjällä. Täällä on paljon vaalimainoksia. Mutta ne mainostavat vain itse vaalia. Yhdenkään ehdokkaan mainokseen en ole törmännyt.

