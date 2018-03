Magneettinen pohjoisnapa matkaa kohti Siperiaa – miten käy revontulten?

Kuinka paljon niitä napoja oikein on?

Maantieteellinen etelä- ja pohjoisnapa kuvaavat akselia, jonka ympäri Maa pyörii.

Magneettinen napa on paikka, jossa magneettikenttä on pystysuorassa. Niitä on tällä hetkellä kaksi, kummankin maantieteellisen navan läheisyydessä. Jos magneettikenttä heikkenee lähelle nollaa napaisuuden vaihdon yhteydessä ja sen epävakaisuus lisääntyy, magneettisia napoja voi olla useampia.

Geomagneettiset navat kuvaavat maapallon säännöllistä magneettikenttää. Pohjoinen ja eteläinen geomagneettinen napa sijaitsevat aina täsmälleen vastakkaisilla puolilla maapalloa. Jos Maan magneettikenttä heikkenee lähelle nollaa, geomagneettiset navat voivat kadota joksikin aikaa. Magneettikentän suunnan vakauduttua tarpeeksi, geomagneettiset navat syntyvät uudelleen.

Maapallon magneettikenttä syntyy maapallon ytimen ulko-osassa, jossa on sulaa metallia. Metallissa kulkee sähkövirtoja, jotka synnyttävät magneettikentän. Jos maapallon magneettikenttä heikkenee, se johtuu siitä, että nämä sähkövirrat heikkenevät. Mitään täsmällistä selitystä sille, miksi näin tapahtuu, ei ole.

Vaikka maapallon magneettikenttä on heikentynyt, Suomen alueella se on vahvistunut. Tällaisia paikallisia poikkeuksia on muuallakin, suuntaan tai toiseen. Jos koko maapallon magneettikentän heikentyminen jatkuu, jossain vaiheessa sama tapahtuu myös Suomessa.