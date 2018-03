Katainen Trumpin tullipäätöksestä: EU-maita kohdeltava yhtenäisesti

Olisi kaunis teko Kataiselta itsenäiselle Suomelle !

Kataisen päiväunia , kyllä se niin on , että pienet EU maat joutuvat etulinjaan ja maksumieheksi ! Sillä Saksa , Ranska ja ne maat joilla on ollut lisäksi alusmaita aikoinaan tietävät kuinka alusmaat kupataan . Merkel ja Macron ovat suututtaneet Trumpin teoillaan . Nyt kun , totuus on tullut eteen , yritetään neuvotella se ei enää Trumpia kiinnosta ! Kataisen tekisi viisaasti , kun ehdottaisi Suomen eron EU : sta ja Emusta ennenkuin ollaan vieläkin suuremmassa velkavankeudessa !!!!

