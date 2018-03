CNN: Trumpin hallinto harkitsee ulkopuolista apua Pohjois-Korea-neuvottelujen hoitamiseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto harkitsee ulkopuolisen avun palkkaamista Pohjois-Korean-neuvottelujen hoitamiseen. Asiasta uutisoi CNN lähdetietoihinsa vedoten.

Uutiskanavalle puhuneen hallintolähteen mukaan keskushallinto harkitsee ulkopuolisen asiantuntijan nimittämistä erityislähettilääksi ulkoministeri Rex Tillersonin rinnalle, mikäli Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean väliset neuvottelut etenevät merkittävästi.

Yhdysvaltain ulkoministeriössä on CNN:n mukaan pula Pohjois-Korean-kysymykseen perehtyneistä diplomaateista. Yhdysvallat ei ole nimittänyt pysyvää Etelä-Korean-suurlähettilästä sen jälkeen, kun Trump aloitti kautensa. Lisäksi Pohjois-Koreaan liittyvien kysymysten parissa tähän asti työskennellyt diplomaatti Joseph Yun on jättämässä pestinsä, mikä on herättänyt Yhdysvalloissa huolta maan kyvystä hoitaa Pohjois-Korea-asiaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on vakuuttanut, että huoli on turha ja sillä on käytössään osaavia ammattilaisia.

Valkoinen talo ja Etelä-Korea ilmoittivat yöllä Suomen aikaa, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja presidentti Trump ovat sopineet tapaavansa lähikuukausina.