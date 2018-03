Trump vihjaili tullimaksuhelpotuksista useille maille – mutta ei EU:lle

Maria Annala

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaikutti torstaina alkuillasta suunnittelevan tullimaksuhelpotuksia useille Yhdysvaltojen liittolaismaille. EU:lle helpotuksia ei kuitenkaan näyttänyt olevan luvassa. Presidentti vaikutti päinvastoin aikovan rankaista tulleilla Eurooppaa siitä, että Nato-maat eivät ole maksaneet omaa osuuttaan Naton kustannuksista.

Trump on kertonut aikovansa määrätä teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut. Hänen odotettiin allekirjoittavan virallinen presidentin määräys asiasta myöhään torstaina tai perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Kun toimittajat kysyivät Trumpilta tämän tullisuunnitelmista torstaina alkuillasta Suomen aikaa, hän sanoi Yhdysvaltojen aikovan olla tuontitullien suhteen "hyvin joustava" liittolaisiaan kohtaan. CNN:n julkaisemalla videolla presidentti puhui kuitenkin samassa yhteydessä Natosta hyvin kriittisessä sävyssä.

Trump sanoi suoraan, että Kanada ja Meksiko todennäköisesti välttyvät teräksen ja alumiinin tuontitulleilta, mikäli Yhdysvallat ja sen naapurit pääsevät sopuun Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta. Lisäksi hän kehui Yhdysvaltojen ja Australian suhdetta.

– Teemme heidän (australialaisten) kanssaan jotain. Teemme jotain joidenkin muidenkin maiden kanssa, hän sanoi.

– Samaan aikaan meillä on kuitenkin joitakin ystäviä ja vihollisia, joiden toimesta meitä on käytetty suunnattomasti hyväksi vuosien varrella – kauppasuhteissa ja maanpuolustusasioissa.

Esimerkkinä Trump mainitsi Nato-maat ja erityisesti Saksan, jonka hän valitteli maksavan Naton kassaan paljon pienemmän osuuden bruttokansantuotteestaan kuin Yhdysvallat.

Trump tuli jo vaalikampanjansa aikana tunnetuksi Nato-kriittisistä lausunnoistaan, joissa hän moitti Yhdysvaltojen liittolaisten maksavan liian pienen osuuden yhteisistä puolustusmenoista.

EU on ilmoittanut ryhtyvänsä vastatoimiin, mikäli Yhdysvallat asettaa EU-maille teräs- ja alumiinitullit. Unionin on määrä julkaista lähiaikoina lista amerikkalaistuotteista, joille se on valmis asettamaan tullimaksuja. EU:n vastatoimien on väläytelty voivan kohdistua esimerkiksi bourbonviskeihin, maapähkinävoihin, appelsiinimehuun, Harley-Davidsonin moottoripyöriin ja Levis-farkkuihin.