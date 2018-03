Onko vakoojamyrkytyksen takana valtiollinen taho? Britannia varautuu vastatoimiin

Britannian viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin myrkytys selvitetään perin pohjin ja syylliset saadaan oikeuden eteen. Näin vakuutti sisäministeri Amber Rudd torstaina.

Pääministeri Theresa May sanoi ITV Newsille, että hallitus ei epäröi, jos on ryhdyttävä toimiin.

– Teemme sen mikä kuuluu asiaan, sen mikä on oikein, jos käy ilmi, että tapaukseen liittyy valtiollinen taho. Poliisille on kuitenkin annettava aika ja rauha tutkintaan.

Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburysta sunnuntaina. Molemmat ovat tehohoidossa ja kriittisessä tilassa. Poliisin mukaan Skripal yritettiin murhata hermomyrkyllä.

Vakavia oireita sai myös poliisi, joka tuli ensimmäisten joukossa paikalle. Sairaalan mukaan hän on tajuissaan. Tapauksen takia on hoidettu kaikkiaan 21:tä potilasta, joista osa on poliiseja ja osa terveydenhuollon työntekijöitä.

Vaimon ja pojan kuolemia tutkitaan

Poliisi eristi italialaisen ravintolan ja pubin, joissa Skripal ja hänen tyttärensä kävivät. Ravintolassa samaan aikaan Skripalin kanssa ollut asiakas kertoi Timesille, että Skripal oli kiihtynyt.

– Hän oli ihan hullu, en ymmärtänyt sitä. Hän ei vaikuttanut fyysisesti sairaalta, mutta hänen huutonsa perusteella ehkä psyykkisesti sairaalta, silminnäkijä kertoi.

Mainos

BBC:n haastattelemalla silminnäkijällä on samanlainen mielikuva.

– Hän näytti menettävän hermonsa. Hän huusi täyttä kurkkua, halusi laskunsa ja lähteä.

Timesin mukaan poliisi selvittää, toiko Skripalin tytär tietämättään hermomyrkkyä Britanniaan. Tytär matkusti viime viikolla Venäjältä Britanniaan.

Timesin mukaan myös Skripalin vaimon ja hänen poikansa kuolemat tutkitaan. Skripalin vaimo kuoli syöpään vuonna 2012 ja Skripalin poika maksaongelmiin viime vuonna Pietarissa.

Kouristuksia ja kramppeja

Skripalien myrkyttämiseen käytetty kemikaali on todennäköisesti harvinainen. Tutkintaa lähellä oleva lähde kertoi BBC:lle, että kemikaali on luultavasti harvinaisempi kuin sariini, jota on käytetty esimerkiksi Syyriassa.

BBC:n mukaan kemikaali ei ole myöskään hermokaasu VX, joka käytettiin viime vuonna Pohjois-Korean johtajan velipuolen surmaamiseen Malesiassa.

Hermomyrkky aiheuttaa kouristuksia ja kramppeja, ja lisäksi silmän mykiö muuttuu nuppineulan kokoiseksi. Myös kuolaa voi valua suusta.

Altistunut voi jäädä henkiin, jos hänen hoitonsa vasta-aineilla aloitetaan riittävän aikaisin. Vasta-ainetta on ainakin YK:n joukkotuhoaseiksi luokittelemille hermokaasuille sariinille ja VX:lle. Sariinia käytettiin esimerkiksi vuonna 1995 Tokion metrossa. Tuolloin toistakymmentä ihmistä kuoli ja tuhannet saivat vammoja.