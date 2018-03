Brittitutkija: Venäjä on voinut kehitellä ennennäkemättömiä myrkkyjä

Rami Nieminen

Voiko olla sattumaa, että Britannian tämän vuosikymmenen mystisin myrkytys tapahtui juuri uneliaassa Salisburyssa? Pikkukaupunki sattuu nimittäin olemaan brittiarmeijan biologisen ja kemiallisen sodankäynnin tutkimuksen keskus.

Aivan Salisburyn keskustan pohjoispuolella, tunnin matkan päässä Lontoosta sijaitsee Britannian armeijan kaikkein salaisimmaksi kutsuttu Porton Downin tutkimusyksikkö. Sen sijainti ei ole salainen, mutta kaikkea laitoksen toimintaa leimaa sotilassalaisuuksien verho.

Yksikön viestintäosastollakaan ei olla kovin puheliaita. Puhelimeen vastaava tiedottaja ohjaa ensin soittamaan Scotland Yardiin. Siellä ei Porton Downin asioista tiedetä mitään. Toisen puhelinsoiton ja pienen inttämisen jälkeen armeijan tiedottaja suostuu ottamaan vastaan laitokseen liittyviä kysymyksiä sähköpostilla. Vastausta ei koskaan kuulu.

– Tämä voi liittyä siihen, että tutkinta on kesken, arvioi tutkija Filippa Lentzos.

Hän työskentelee Lontoon Kings Collegen sotatieteen laitoksella erikoisalanaan biologinen ja kemiallinen sodankäynti. Lentzos tuntee paitsi salamurhissa käytetyt myrkyt, myös Porton Downin toimintaa keskivertokansalaista paremmin.

– Luulen, että oli ihan oikeasti sattumaa, että tämä tapaus sattui ihan Britannian merkittävimmän alan tutkimuskeskuksen vieressä. Minusta tekijöiden pääviesti liittyy pikemmin kohteeseen kuin paikkaan, tutkija sanoo.

Lentzosin mukaan Porton Downissa tutkitaan käytännössä kaikkea, mikä voi liittyä kemiallisiin, biologisiin tai radioaktiivisiin aineisiin.

– Mutta joka tapauksessa se on mielenkiintoinen sattuma, sillä Porton Down on tietenkin mukana tapauksen tutkinnassa. Myrkkynäytteitä on analysoitu heidän laboratoriossaan ja heidän asiantuntijoitaan on mukana tapausta varten perustetussa tutkintaryhmässä.

Keskiviikkoiltana Britannian poliisi vahvisti, että entinen vakooja Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä altistuivat sunnuntaina jonkinlaiselle hermomyrkylle. Tarkempi tulos selviää vasta myöhemmin.

Lentzosin mukaan on normaalia, että myrkyn koostumuksen selvittämisessä kestää useita päiviä. Hänellä on oma käsityksensä siitä, millaisesta aineesta on kyse. Hän kuitenkin varoo sanomasta vielä mitään varmaa. Selvää on, että epäilykset kohdistuvat Venäjään.

Mainos

– Tämä todella vaikuttaa sellaiselta, mitä Venäjä on tehnyt aiemminkin, Lentzos sanoo viitaten Aleksandr Litvinenkon polonium-murhaan vuonna 2006.

Keskiviikkona vahvistui, että tällä kertaa ei käytetty radioaktiivista myrkkyä, jollaisella Litvinenko murhattiin.

– Mutta tapauksissa on muita yhtäläisyyksiä, Lentzos jatkaa pohtien.

Hänen mukaansa Venäjän tiedustelupalvelu olisi voinut murhata Skripalin jo hänen istuessaan vankilatuomiota Venäjällä. Tällaisella vaivannäöllä täytyy olla jokin muu tarkoitus.

– Luulen, että yhtäläisyys Litvinenkon tapaukseen on se, että tässäkin tapauksessa haluttiin lähettää viesti venäläisille vakoojille.

Lentzosin mukaan on täysin mahdollista, että Salisburyn tekijöiden jäljiltä löydetään ainetta, jollaista läntisissä sotilaslaboratorioissa ei olla nähty koskaan aikaisemmin.

– Yksi armeijoiden tavoitteista on kehittää uusia aseteknologioita, joilla voi yllättää vastustajan. Ja Venäjällä on pitkä historia myrkkyjen ja kemikaalien käytössä.

Tarinan mukaan Venäjän nykyinen kemiallisten aseiden osaaminen sai alkunsa 1920-luvulla epäonnistuneesta salamurhayrityksestä. Iskun kohteeksi joutunut Lenin sai kuulla tulleensa ammutuksi myrkytetyillä luodeilla.

Myrkky ei toiminut, mutta Lenin kiinnostui. Siitä lähtien Venäjän tiedustelussa on kehitetty yhä uusia aineita vastustajien eliminoimiseksi.

Lentzosin mukaan tuntemattomankin aineen koostumus saadaan tutkittua laboratoriossa. Ainakin saadaan selville, mistä ja miten se on tehty.

– Kun tiedetään mitä aine on, saadaan ehkä selvempi käsitys siitä, kuka iskun takana on. Onko kyse aineesta, jonka valmistamiseen tarvitaan kehittynyt valtiollinen laboratorio – vai onko se jotain, johon kuka tahansa voi päästä käsiksi.

Toistaiseksi tiedetään varmaksi vain se, että isku Skripalia vastaan oli tarkoituksellinen.

Jos Venäjä on syyllinen hyökkäyksen takana, Lentzos näkee iskulla useita tarkoitusperiä.

– Venäjän ja lännen suhde on tällä hetkellä hauras. On mahdollista, että tämä oli voimannäyte läntisille hallituksille.

Kyseessä saattaa Lentzosin mukaan olla myös Vladimir Putinin vaalitemppu kotimaiselle yleisölle.