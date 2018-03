Muuttuvia selityksiä ja outoja tekoja – mitä tiedämme Wallin murhasta

Peter Madsenia syytetään suunnitellusta murhasta, mutta syyttäjän todistelua ei vielä ole julkistettu. Uhri oli ruotsalaistoimittaja Kim Wall.

Alla listaamme mahdollisia todisteita ja muita asioita, jotka saattavat nousta esille murhaoikeudenkäynnin aikana.

Syyttäjä ei ole kommentoinut Madsenin mahdollista epäiltyä motiivia.

Ensin Madsen väitti, että Wall olisi noussut maihin sukellusveneestä. Myöhemmin hän sanoi, että Wall kuoli 70 kiloa painavan teräsluukun iskettyä häntä päähän. Selitys ei pitänyt paikkansa, koska Wallin kallosta ei ole löytynyt murtumia. Viimeisin Madsenin julkisesti tunnettu selitys Wallin kuolemalle on häkämyrkytys.

Wallin kuolemansyytä ei tiedetä, mutta syyttäjä uskoo, että Madsen tappoi hänet sukellusveneessä joko tukehduttamalla tai puukottamalla häntä kurkkuun. Madsenia syytetään suunnitellusta murhasta.

Vaikka Madsen kiistää tappaneensa Wallin, hän ei koskaan ilmoittanut toimittajan kuolemasta viranomaisille. Myöhemmin hän on myöntänyt paloitelleensa Wallin ruumiin ja upottaneensa ruumiinosat Kögebukteniin Kööpenhaminan edustalle. Hän heitti myös tiettävästi pois kännykkänsä ja upotti sukellusveneensä tahallaan.

Reilu viikko sukellusveneen upottamisen jälkeen Wallin yläruumis löydettiin Kögebuktenista. Lokakuussa löydettiin Wallin pää ja muita ruumiinosia, ja marraskuussa Kööpenhaminan poliisi ilmoitti löytäneensä käsivarsia samalta alueelta.

Poliisin sukeltajat ovat löytäneet veitsen ja sahan Kögebuktenista. Poliisi on tiedottanut, että Wallin yläruumiissa oli pistohaavoja. Upotettuihin ruumiinosiin oli kiinnitetty putkenpätkiä painoiksi. Putkenpätkät sopivat yhteen putken kanssa, jonka poliisi löysi kotietsinnässä Madsenin luota.

Poliisi on takavarikoinut kovalevyn, jolle on tallennettu videoita, joissa naisia kidutetaan ja murhataan. Syyttäjäviranomainen päättelee murhien olevan aitoja, mutta painottaa, että Madsenilla ei ollut osuutta niihin. Videot on tiettävästi nauhoitettu ulkomailla. Madsen on sanonut, että muillakin on ollut pääsy kovalevylle, joka löydettiin hänen avaruuslaboratoriostaan.