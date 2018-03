Vast: Kiittämättömyys maailman palkka

Ja USA:n, ja Japanin, ja... Niin se vain on, että veteraanit eivät juuri arvostusta saa parilta seuraavalta sukupolvelta, kun sodan kauheus vielä muistetaan. Muutama kymmen vuotta pitää mennä, jos haluaa sankarin viitan harteilleen. Sitten alkaa totuus unohtua. Ei sillä, rivisotilaille kaikki kunnia uskaltamisesta ja uhrautumisesta, mutta se vaan on niin, että sota on pahasta.