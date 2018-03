Venäjän hallitus: Ex-vakoojan myrkytysepäilyä käytetään Venäjän vastaiseen kampanjointiin

Vast: Mitä Minä Sanoin.

Venäjän väittämät mistä tahansa asiasta ovat usein pelkkää propagandaa. Ovelinta on se, että lupautuu antamaan "tukea" tutkimuksiin, joihin jotain kautta Venäjäkin liittyy. Kuten tässä entisen venäläisagentin "sairastumisessa" ja perheen kuolemisesta vuoden aikana. Silloin saa mahdollisuuden tietää mitä ja ketä epäillään, onko Venäjän nimi mukana, mitä ylipäätään saadaan selville tutkimusten jatkuessa jne. Ja jos todetaan että Gremlillä on tässä jotain tekemistä, niin se teilataan heti länsimaisena provokaationa Venäjää vastaan, ja lähdetään hakemaan syyllisiä vaikka Tshetseniasta tai Afganista. Grönlantikin on silloin mahdollinen syyllinen.