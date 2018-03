Trump suomi tiedotustilaisuudessa EU:n kauppapolitiikkaa ja myönsi Venäjän sekaantuneen vaaleihin

Kotoutumisen valhe

Kaikki poliitikot jotka puhuvat kotoutumisen onnistumisesta, valehtelevat. Siis ihan kaikki, myös nämä meidän kotimaiset.



Kotoutuminen ei nimittäin ole mikään kertaluontoinen projekti jonka voisi joskus sanoa tulevan valmiiksi. Kotoutuminen tulee olemaan aina vaiheessa ja se tulee olemaan aina kesken. Osalla se onnistuu mutta kokonaisuutena se on tuomittu olemaan ikuisessa käymistilassa. On ihan sama, kuinka paljon resursseja siihen uhrataan, sillä:



-aina tulee niitä, jotka eivät koskaan kotoudu.

-aina on niitä, joilla kotoutuminen ei onnistu edes toisessa tai kolmannessa polvessa.

-aina on uusia tulijoita, joilla kotoutuminen on vasta alussa. Näitä tulijoita on tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän.



Kaikki haitallista maahanmuuttoa vastaanottavat maat tulevat kärsimään ikuisesta matalan intensiteetin konfliktista jossa puuttuu keskinäisen luottamuksen synnyttämä koheesio.



Tullaan kaikki järkiimme ja lopetetaan tämä valhe nyt. Kun kuulet seuraavan kerran poliitikon puhuvan kotoutumisen onnistumisesta, vaadi vastausta kysymykseen mihin mennessä sen on arvioitu olevan onnistuneesti valmis.



