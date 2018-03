Venäjä-pakotteet rampauttavat Itämeren ympäristöyhteistyötä

Kenellä on housut täynnä

Ei pitäisi saada erilleen. Ei ole oikein poimia kakusta vain niitä omaa itseään kiinnostavia herkkuja. Toisaalta Venäjän harrastama kiristys oman jätepäästöasian vetkuttelussa on Venäjän ikioma asia. Ja kertoo vastuuttomuudesta ja kaikissa mahdollisissa tilanteissa tapahtuvasta kieroiluista ja juonitteluista. Kun niissä yhteen suostuu, suostuu kaikkeen.



Onko EU Venäjän kiristettävissä vaikkapa Venäjän oman maaperän saastuttamisen kohdalla? Miksi ihmeessä?



Kuvaavaa: Ruotsi toimitti Königsbergiin eli Kaliningradiin jäteveden puhdistuslaitoksen. Kun toimituksen mukana seuranneet tarveaineet loppuivat, puhdistamo on jäänyt käyttämättä. Ruotsi maksoi laitoksen ja koulutti henkilökunnan. Venäjä kiitti, mutta ei ole tehnyt mitään enempää.



Venäjä on pelkkä hyväksikäyttäjä. Sellaiselle on lääketieteellinen nimi. Myös hyväksikäyttöön suostuvalle on lääketieteellinen nimi.

