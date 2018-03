Trump saattaa osallistua Yhdysvaltain suurlähetystön avajaisiin Jerusalemissa

Juhuu

Pelle on tuo trumppi,mutta sentään joku hallinnossaan on sen verran historiaa ymmärtävä että tajuavat tosiasian,eli sen että Jerusalem on ollut Israelin pääkaupunki jo 3000 vuotta vaikka sitä miehittivät ensin roomalaiset,ottomaanit ja sittemmin keinotekoinen "palestiinalainen" Jordania vuoteen 1967 kunnes hävisivät aloittamansa sodan ja Israel oikeutetusti vapautti sen miehittäjien kynsistä. Vaikkakin islamistis-"palestiinalainen" propaganda muuta sittemmin on väittänytkin. Totuus on kuitenkin nykyaikana helppo tarkistaa ja niin historiatiede arkeologisinekin faktoin todistaa että Jerusalem on ja tulee aina olemaan Israelin pääkaupunki. Toivottavasti sivistys-Suomikin luopuu vihapuhepropagandakiristyksestä ja tekee niinkuin oikein on ja siirtää suurlähetystömme sinne mihin se historiallisoikeudellisesti kuuluukin, ikiaikaisen juutalaisvaltion ikuiseen pääkaupunkiin,Jerusalemiin.

