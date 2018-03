Kolumni: Kaiken pahan alku ja juuri – saksalainen auto

Rami Nieminen

Jos läntisessä maailmassa parhaillaan riehuvalle kauppapoliittiselle myrskylle pitäisi nimetä symboli, se olisi ehdottomasti saksalainen auto. Monien puheenvuorojen perusteella voisi helposti kuvitella, että ilman saksalaisia autonvalmistajia maailmankauppa pysyisi tasapainossa.

Donald Trump uhkasi viime viikolla lätkäistä eurooppalaisille autoille sakkotulleja osana orastavaa kauppasotaa. Presidentti Trump on aiemminkin manannut Yhdysvaltain markkinoille virtaavia saksalaisia autoja.

Hieman ennen Trumpin Twitter-purkauksia haastattelin brexitiä kannattavaa brittiläistä kansanedustajaa Sammy Wilsonia. Kun puhe kääntyi EU:n ja Britannian kauppaan, Wilson mainitsi heti saksalaiset autotehtaat. Hänen mukaansa EU:n on pakko antaa briteille hyvä erodiili, tai muuten saksalaiset autonvalmistajat käyvät tyytymättömiksi.

Olen mielenkiinnolla odottanut, koska Britanniassa keksitään yhdistää brexit-riitely ja Trumpin uhkailut terästulleista ja autosanktioista. Toistaiseksi on ollut yllättävän hiljaista. Kumpikaan leiri ei ole uskaltanut lähteä elämöimään mahdollisen kauppasodan hyödyillä tai haitoilla.

Tämä johtunee siitä, että Trumpin Yhdysvallat on liian epävakaa tekijä. Olen kysynyt useilta asiantuntijoilta, voisiko EU:n ja Britannian välille syntyä kauppasotaa eron seurauksena. Siihen ei kukaan usko. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Trumpin kauppasota muuta maailmaa vastaan voi muodostua yllätystekijäksi brexit-neuvotteluissa. Vielä kun tietäisi millaiseksi.

Brittien brexit-leiri on vedonnut aiemmin siihen, että Trump on lupaillut briteille anteliasta kauppasopimusta, kunhan maa pääsee EU:sta eroon. Uhatut teräs- ja alumiinitullit koskisivat kuitenkin myös brittejä.

Remain-leiri puolestaan puolustaa EU:ta kauppapoliittisena turvana. Tämäkin argumentti menettää tehoaan, jos EU joutuu Trumpin raivon kohteeksi.

Briteillä on tietysti oma syynsä vierastaa saksalaisia autoja. Maalla on edelleen voimakas autoteollisuus, jolle saksalaisten tuonti on haittatekijä. Viime vuonna Britanniassa valmistettiin 1,67 miljoonaa autoa.

Toisaalta alan näkymät ovat niin sekavat, ettei se kelpaa sen paremmin brexiteerien kuin remainereiden keppihevoseksi. Sekä tuotantomäärät että uusien autojen rekisteröinti ovat laskusuunnassa. Samaan aikaan muun muassa Nissan ja Toyota ovat ilmoittaneet isoista investoinneista. Maan suurin autonvalmistaja Jaguar-Land Rover on taas varoittanut leikkaavansa tuotantoaan.

Englannissa valmistetaan muuten myös saksalaisen BMW:n omistamaa Miniä - ja pian myös sen sähköistä versiota, kiitos uusien tuotantopäätösten. Oxfordin tehtaalla varmasti luetaan näinä päivinä uutisia päät pyörällä.