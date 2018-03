Pohjoinen napajää on jäämässä taas ennätyspieneksi – syy on ihmisen aiheuttamassa ilmastonmuutoksessa

En minä muuten, mutta kun rahastetaan turhaan

"Pohjoinen napajää vähenee trendinomaisesti ihmisen kiihdyttämän ilmastonmuutoksen johdosta."



Alkaa olla linjaa näillä ilmastomuutosasioilla - "... ihmisen kiihdyttämän .... On hyvä tiedostaa asioita. On myös hyvä sopeutua muutoksiin. Vain sopeutujat kykenevät jatkamaan elämää. Sopeutumattomat kuolevat sukupuuttoon. Ongelman sopeutumisesta tekee mielenkiintoiseksi sellainen pikku juttu, missä yhtenä osapuolena on lämpeneminen ja sen jatkuminen, toisena kohdakkoin alkava jääkausi.



Laajemman veikkauksen yksi aihe - Nousevatko valtameret ennen jääkautta uuteen ennätyskorkeuteensa? Nykyinen ennätys on noin + 4 metriä nykypintoja korkeammalla.



Toisen veikkauksen teema on jääkausien syklien pituus. Kun seuraava jääkausi on jo myöhässä, eli rikkoo syklisen esiintymisen aikarajat, paljonko se edelleen myöhästyy?



Kolmas veikkauksen teema on yksinkertainen - Miten nopeasti ihmiskunta sopeutuu kokonaismuutokseen ja missä? Nykyiset energiavarat sijaitsevat pääosiltaan uuden jääkausden vaikutusalueilla.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.