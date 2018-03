Uutisanalyysi: Saksan hallitussopu on suuri helpotus EU:ssa

Sipilä voi nukkua yönsä hyvin kun kaveri (Angela) onnistui kovan jumppaamisen jälkeen.

On se ihana kun Suomen ulkopuolelta ja tärkeämmältä kuin kaikki suomalaiset yhteensä, tulee positiivista ja symppistä uutista. Aivan ihana Angela ettei sinun tarvinnut julistaa uusia vaaleja. Toisin se on minulla. Olen luvannut poistua takaviistoon jos meillä ei onnistu Sote. Olenko ollut mielestäsi liian jyrkkä ja masokistinen itselleni?



Jos jaksat lähettää vaikka twiitin kivalla hymiöllä niin se auttaisi oikein kovasti elämääni ua voisin näyttää sen myös Petterille. Lupaan puhua lisää rahaa EUlle Suomen hallitukselta Britannian lähdön vuoksi.



Yritä jaksaa Angela, meillä on niin paljon yhteistä joten tiedän tunteesi. Jouduit myös hyväksymään "rupusakkihallituksen" mutta näin meidän on elettävä sen asian kanssa, molempien!

