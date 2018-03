Saksan hallituksen lähtökuoppa on syvä

Sanne Salomäki

Saksa saa viiden kuukauden väännön jälkeen viimein hallituksen. Sen toimintakyky jää kuitenkin vielä nähtäväksi, sillä kolmen puolueen näkemyserot voivat tehdä hallitustyöstä hankalaa.

Viimeinen leima hallituksen syntymiselle tuli aamulla, kun sosiaalidemokraattisen puolueen (Spd) jäsenäänestyksen tulos julkistettiin. Kaksi kolmasosaa jäsenistä sanoi kyllä yhteistyölle kristillisdemokraattien (Cdu/Csu) kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku pitää jäsenäänestyksen tulosta hieman odotettua selkeämpänä, vaikka jäsenistön jo ennakkoon arveltiinkin olevan hallitukseen menemisen puolella. Näin ollen demareiden johdon asema on hieman vahvempi kuin miltä viime päivinä on näyttänyt.

Kuoppaiselta hallitustaival siitä huolimatta vaikuttaa. Iso-Markku kutsuu lähtökohtia heikoiksi.

– Puolueet menettivät kannatustaan vaaleissa, ja jokaisessa niistä on meneillään muutosprosesseja niin henkilö- kuin linjatasollakin. Kaikki ovat sen takia mahdollisesti vaikeita hallituskumppaneita, hän arvioi.

Iso-Markku huomauttaa, että myös 12 vuotta liittokanslerina toimineen Angela Merkelin asema on heikentynyt ja taistelu seuraajan paikasta jo ehkä alkanut.

Kaikista vaikein tilanne on tutkijan mukaan kuitenkin Spd:llä, joka oli hallituksessa Merkelin joukkojen rinnalla myös viime vaalikaudella. Tulos syksyn vaaleissa oli musertavan huono, ja monissa tilanteissa on nähty railo puoluejohdon ja jäsenistön välillä. Luottamuspula on ilmeinen.

– Spd:n on profiloiduttava hallituksen sisällä ja onnistuttava tekemään omia kantojaan näkyviksi. Viime hallituskaudella se ei kovin hyvin onnistunut, Iso-Markku sanoo.

Iso-Markku muistuttaa, että muut hallituspuolueet ovat oikeastaan aina jääneet Merkelin varjoon.

– Vaalit ovat olleet vaikeat aina sille kumppanille, joka on kulloinkin ollut Merkelin kanssa hallituksessa.

Vaikka toinen vaalikausi Merkelin kanssa on Spd:lle riski, myös ei-tulos olisi ollut demareille kriisin paikka. Iso-Markun mukaan jäsenistön kielteinen kanta olisi tarkoittanut henkilövaihdoksia puoluejohdossa sekä puoluejohdon ja jäsenten välisen jakolinjan syvenemistä, mistä olisi ollut vaikea toipua.

Saksalaisen televisiokanavan ZDF:n mukaan demareiden odotetaan nimittävän ministerinsä 12. maaliskuuta. Yksi kysymyksistä on, kenestä tulee seuraava ulkoministeri. Tehtävälle on ollut Spd:ssä monta ottajaa, ja Iso-Markku ennakoi edessä olevan ristiriitoja.

Euroopan unionin kannalta on tutkijan mielestä ensiarvoisen tärkeää, että Saksalla ylipäätään on hallitus.

– Jo se, että Saksa voi olla täysipainoisesti mukana neuvottelupöydässä, on EU:n kannalta merkittävä asia. Saksan ääni on keskeinen esimerkiksi EU:n budjetista keskusteltaessa.

Iso-Markku uskoo Saksan olevan edelleen sitoutunut läheiseen yhteistyöhön Ranskan kanssa.