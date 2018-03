Vetoomus europarlamentille: Estäkää Espanjaa hirttämästä koiriaan

Euroopan parlamentille on esitetty vetoomus espanjalaisten vinttikoirien eli galgojen puolesta. Siinä toivotaan kieltoa galgojen käytölle metsästyksessä, koska koirien pitoon liittyy niin julmia perinteitä.

Uusista koirapentueista vain parhaiksi arvioidut yksilöt kelpuutetaan tehtävään, ja muut tapetaan. Metsästyskoiratkin surmataan eläinsuojelijoiden mukaan jo kolmevuotiaina, koska nuorimmat yksilöt ovat jänisjahdissa tehokkaimpia.

Vetoomuksen laatineiden eläinsuojelijoiden mukaan lopetustapa on brutaali. Koirat hirtetään, ja huonosti riistaa tuoneet jopa kidutetaan kuoliaaksi hirttämällä ne takajalat maassa eli niin sanotussa pianonsoittaja-asennossa.

"Vaihtoehtoisesti ne jätetään metsään: puuhun sidottuna tai tarkoituksellisesti jalat murtuneena ja jätetään kuolemaan nälkään. Toiset galgot heitetään elävinä kuivaan kaivoon tai kanjoneihin", sanotaan vetoomuksessa.

Eläinsuojelijoiden arvion mukaan galgo-koiria surmataan vuosittain 50 000 – 100 000, suurin osa perinteisillä ja nyttemmin laittomaksi julistetuilla keinoilla.

EU:n laajuista kieltoa toivotaan ainakin galgoilla ja mahdollisesti muillakin vinttikoirilla metsästämiselle.

Espanjan kannalta eläinsuojelijoiden kampanja osuu hankalaan ajankohtaan, sillä maalla Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiä nujertamaan pyrkivällä maalla on ollut muutenkin vaikeuksia esiintyä länsimaisen arvoyhteisön osana. Eläinsuojelu on nivoutunut kiistaan aiemminkin, sillä Katalonia on kieltänyt härkätaistelut eli corridat barbaarisina.

Espanjan parlamentti sen sijaan on julistanut härkätaistelun kansalliseksi kulttuuriperinnöksi. Toissa vuonna Espanjan perustuslakituomioistuin totesi Katalonian kiellon laittomaksi ja määräsi sallimaan härkätaistelut uudelleen. Määräystä ei toteltu.