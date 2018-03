Kolme kuoli ja toistakymmentä sairastui listerian saastuttamista meloneista Australiasta

Kolme australialaista on kuollut syötyään listeriabakteerin saastuttamaa melonia, kertoivat terveysviranomaiset. Bakteeri aiheuttaa listerioosi-nimisen sairauden, vaikkakaan kaikki bakteerille altistuneet eivät sairastu. Tauti on kuitenkin erittäin vaarallinen muun muassa raskaana oleville naisille sekä diabetesta ja syöpää sairastaville.

Taudin puhkeamiseen voi kulua jopa kuusi viikkoa saastuneen ruuan syömisestä. Listerioosin oireita ovat vilunväreet, kuume ja lihaskivut.

Viranomaisten mukaan ainakin 15 ihmistä on sairastunut meloneista, joiden alkulähteeksi on paljastunut New South Walesin osavaltiossa sijaitseva hedelmätila. Tila on toistaiseksi suljettu, ja viranomaisten mukaan kaikki saastuneet melonit on saatu vedettyä myynnistä.