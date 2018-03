Yliopistolla ammuttu USA:ssa – kaksi kuollut

Central Michiganin yliopistolla Yhdysvalloissa on tapahtunut ampumavälikohtaus. Yliopisto kertoo twitter-tilillään, että poliisi vahvistaa kahden ihmisen kuolleen. Uhrit eivät ole yliopiston opiskelijoita. Poliisi uskoo, että tapaus liittyy perheen sisäisiin asioihin. Välikohtaus on tapahtunut opiskelija-asuntolassa.

Kukaan muu ei ole loukkaantunut tilanteessa.

Yliopisto on kehottanut opiskelijoita pysymään sisätiloissa ja lukitsemaan ovet. Ampuja on edelleen vapaana, ja poliisi etsii häntä. Viranomaisten mukaan hän on aseistautunut ja vaarallinen.

Yli 20 000 opiskelijan yliopisto sijaitsee Michiganin keskiosassa Mount Pleasantin kaupungissa. Kaupunki kertoo twitter-tilillään, että ampuja olisi 19-vuotias.

Tapaus sattui aamuyhdeksän aikaan paikallista aikaa. Yliopisto lähetti opiskelijoille nauhoitetun viestin, jossa kerrottiin ampujasta.

Luennot on loppupäivältä peruttu.