Kahdeksan turkkilaista sotilasta kuoli hyökkäyksessä kurdijoukkoja vastaan Syyriassa

Kahdeksan turkkilaista sotilasta kuoli hyökkäyksessä kurdijoukkoja vastaan Syyrian luoteisosassa, kertoo Turkin armeija. Lisäksi 13 sotilasta haavoittui.

Turkki aloitti 20. tammikuuta sotilasoperaation kurdien YPG-joukkoja vastaan Syyriassa Afrinin alueella.

Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä ja haluaa sen joukot pois rajojensa läheisyydestä.

Torstaina turkkilaisia sotilaita kuoli enemmän kuin koskaan aikaisemmin tammikuussa alkaneen operaation aikana. Oliivinoksa-nimellä tunnetun operaation aikana turkkilaisia sotilaita on kuollut yhteensä ainakin 40.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan Turkin sotilasoperaation aikana 141 siviiliä on kuollut. Heistä 27 on ollut lapsia. Turkki on kiistänyt väitteen.