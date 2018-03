EU-komissio suosittelee: Terroriin yllyttävä sisältö poistettava verkosta tunnin kuluessa

Anniina Luotonen

Internetyhtiöiden pitäisi poistaa terrorismiin yllyttävä verkkosisältö tunnin sisällä niille tulleesta ilmoituksesta, vaatii EU-komissio. Ensimmäiset tunnit ovat ratkaisevia sisällön leviämiselle, minkä takia verkkopalveluiden on komission mukaan toimittava nykyistä nopeammin.

Kyse on suosituksesta. Komissio sanoo ryhtyvänsä tarvittaessa lainsäädäntötyöhön, jos suositus ei toimi.

Ympäri Eurooppaa on käyty vilkasta keskustelua internetin vihapuheen poistamisesta. Saksassa astui vuoden alussa voimaan laki, joka määrää merkittäville yhtiöille jopa 50 miljoonan euron sakon, jos ne eivät poista vihapuhetta riittävän nopeasti. Rajana on vuorokausi yhtiölle tehdystä ilmoituksesta.

Laki on herättänyt voimakasta keskustelua siitä, mihin raja sananvapauden ja vihapuheen välillä vedetään ja osaavatko yhtiöt kantaa vastuunsa.

EU-komissio odottaa yhtiöiden ottavan käyttöön myös automaattisia tapoja tunnistaa rikollista materiaalia. Vastaisuudessa ei siis enää riitä, että materiaali tunnistetaan pelkästään käyttäjiltä tulevien ilmiantojen perusteella.

EU ja internetyhtiöt ovat käyneet jo pidempään keskustelua haitallisen verkkosisällön poistamisesta.

Komission mukaan yhtiöt poistavat keskimäärin 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta.

Oikeusasioista vastaavan komissaarin Vera Jourovan mukaan osuus on tyydyttävä, koska joukossa on aina päivityksiä, joissa on tulkinnanvaraa.

– Sananvapaus on perusperiaate.

Jotta pelisäännöt olisivat selkeitä, yhtiöiden pitäisi ilmoittaa päivityksen tekijälle poistopäätöksestä. Heillä pitäisi olla myös mahdollisuus vastustaa päätöstä.