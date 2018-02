Vajaat puoli miljoonaa demaria pitää Saksaa ja Eurooppaa jännityksessä

Niilo Simojoki

Reilut 460 000 sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) jäsentä on pantu paljon vartijaksi EU:n mahtimaassa Saksassa. Sunnuntaina julkistettava postiäänestyksen tulos ratkaisee, lähteekö puolue yhteiseen hallitukseen Angela Merkelin kristillisdemokraattien (CDU/CSU) kanssa – vai ovatko edessä uudet vaalit.

CDU:n puoluekokous hyväksyi hallitusyhteistyön omalta osaltaan alkuviikosta. Demareiden äänestyksestä odotetaan tiukkaa, mutta useimmissa arvioissa kyllä-äänten on ennustettu voittavan.

– Rehellisesti sanottuna en ole varma, että niin käy, toppuuttelee tutkija Sophie Eisentraut.

Ulkopoliittisessa instituutissa vierailevan saksalaistohtorin mukaan perustelu, jonka mukaan hallitukseen pitää mennä uuden vaalitappion välttämiseksi, ei ole täysin uskottava.

– Monet jäsenet pelkäävät, että puolue voi hävitä ihan yhtä paljon neljän vuoden hallituskauden jälkeen, Eisentraut sanoo.

SPD:n äänestykseen sisältyy monia kysymysmerkkejä. Puolueeseen liittyi alkuvuodesta kymmeniätuhansia uusia jäseniä, joiden kannasta ei ole varmuutta. Vilppi ja manipulointikin voivat olla mahdollista: Bild-iltapäivälehti onnistui rekisteröimään puolueen jäseneksi koiran.

Hallitukseen meno on ollut SPD:lle karvasta siitä saakka kun puheenjohtaja Martin Schulz pyörsi juhlallisen lupauksen jäädä oppositioon. Tammikuun puoluekokouksessa vain 60 prosenttia kannatti hallitusneuvottelujen aloittamista kristillisdemokraattien kanssa.

Itse neuvotteluissa puolue sai tärkeät ulko- ja valtiovarainministerin salkut ja muitakin tavoitteittaan hyvin läpi. Eisentarutin mukaan tilanne ei kuitenkaan poikkea ratkaisevasti edellisestä hallituskaudesta, jonka päätteeksi SPD kärsi historiallisen suurtappion viime syyskuun vaaleissa.

Hallitusyhteistyön näkyvimpiin vastustajiin kuuluva nuorisodemareiden johtaja Kevin Kühnert on viestittänyt, että jos vaalitappio on joka tapauksessa edessä, niin mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Sen jälkeen puolue voisi keskittyä kannatuksen rakentamiseen.

Nousu kannatuksen alhosta voi myös jäädä haaveeksi. Saksassa arvuutellaan jo, millä nykyisistä pienemmistä puoleista olisi eväitä nousta uudeksi kansanpuolueeksi SPD:n tilalle.

Monien pelkäämä vaihtoehto on oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen vahvistuminen edelleen. Päinvastoin kuin SPD:llä, oikeistopopulisteilla on nykytilanteessa vain voitettavaa.

– Jos suuri koalitio syntyy, he ovat vahvin oppositiopuolue. Jos joudutaan uusiin vaaleihin, kysymys on vain siitä, kuinka paljon vahvempina he niistä selviävät – ehkä jopa toiseksi suurimpana puolueena, Eisentraut kuvaa.

Politiikan oikean laidan nousua kammoavien ainoa lohtu on, että AfD:llä on vahva perinne omien asioidensa sotkemisesta keskinäisillä riidoilla.

Saksan myllerryksessä myös pitkäaikaisen liittokansleri Merkelin aseman on nähty olevan uhattuna. Puoluekokouksessa Merkel kuitenkin onnistui enimmäkseen rauhoittamaan häntä kohtaan omassa puolueessa kohdistuneen arvostelun.

Jos ei-äänet voittavat SPD:ssä, myös Merkel saattaa joutua pyörtämään aiemmat puheensa ja harkitsemaan CDU:n vähemmistöhallituksen johtamista.

– Luulen sen olevan yhä vaihtoehto, koska uudet vaalit eivät ehkä tuota uudenlaista lopputulosta, Eisentraut sanoo.