Nigeriassa yli 70 kuollut lassakuumeeseen – tauti on sukua ebolalle

Nigeriassa ainakin 72 ihmistä on kuollut lassakuumeeseen vuoden alun jälkeen, kertovat Nigerian terveysviranomaiset. Määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut kuun alun jälkeen. Kaikkiaan tartuntoja on vahvistettu 317.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin.

Eniten lassakuumetapauksia on todettu eteläisessä Edon osavaltiossa, jossa tauti leviää etenkin maaseudulla. Normaalisti osavaltiossa todetaan vuodessa satakunta lassakuumetapausta, mutta nyt siihen on päästy kahdessa kuukaudessa.

Lassakuume on verenvuotokuume, joka on sukua muun muassa ebolalle. Se on levinnyt ihmisiin alkujaan rotista. Nimensä se on saanut nigerialaisesta Lassan kaupungista, jossa tauti ensi kertaa tunnistettiin vuonna 1969.

Virus leviää ruuasta tai muusta tavarasta, joka on ollut yhteydessä rotan eritteiden kanssa. Myös ihmiset voivat levittää sitä toisiinsa pisaratartuntana.

Tautia voidaan ehkäistä huolehtimalla hygieniasta ja välttämällä kaikkea kontaktia rottiin.

Toissa vuonna lassakuumeeseen kuoli Nigeriassa yli sata ihmistä.