Trumpille ehdotettiin rauhanpalkintoa – Nobel-komitea pani poliisin asialle

Presidentti Donald Trump on pantu ehdolle tämän vuoden rauhanpalkinnon saajaksi, mutta Nobel-komitea ei näytä ottavan ehdotusta todesta. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että Nobel-komitea on ilmoittanut Trumpin ehdokkuudesta poliisille, koska epäilee sitä väärennökseksi.

Ehdokasasettelu päättyi tammikuun lopulla. Ehdotuksia saavat lähettää muun muassa aiemmin palkitut henkilöt, valtionpäämiehet, kansanedustajat sekä tiettyjen alojen yliopistoprofessorit.

– Me emme koskaan itse kommentoi ehdotuksia, se olisi sääntöjen vastaista. Mutta voin sanoa, että Yhdysvaltojen presidentin kohdalla meillä on hyvät syyt uskoa, että kyseessä on väärennös, sanoi Nobel-instituutin johtaja Olav Njölstad.

Trumpin edeltäjä Barack Obama sai rauhanpalkinnon vuonna 2009.