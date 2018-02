Siperia lähetti terveisiä ja Eurooppaa värjötteli

Suuri osa Eurooppaa värjötteli poikkeuksellisen kylmässä säässä tiistaina, kun Siperiasta puhaltava kylmä tuuli painoi lämpötilat pakkaselle. Eri puolilla Eurooppaa on kuollut ainakin 24 ihmistä ja lunta on satanut jopa Korsikan ja Caprin saarilla.

Monissa kaupungeissa on järjestelty hätämajoitusta asunnottomille. Joukkoliikenne on ollut vaikeuksissa, ja kouluja on jouduttu sulkemaan muun muassa Britanniassa ja Italiassa.

Britanniassa lehdet antoivat jäätävälle säälle lempinimen "Beast from the East" eli "Idän peto". Peto tiputti brittien niskaan reippaan kasan lunta ja pakotti British Airwaysin perumaan kymmeniä lentoja Heathrown lentokentältä.

Kylmän ilman odotetaan jatkuvan keskiviikkona. Lunta on seuraavaksi luvassa myös Espanjaan.