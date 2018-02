Ensimmäinen transsukupuolinen värväytyi USA:n armeijaan Trumpin trans-kiellon kaatumisen jälkeen

Maailma 26.2.2018

Tanskan hallitus haluaa tiukempia rangaistuksia "ghetoissa" tehdyistä rikoksista

Tanskan hallitus esittää, että tietyillä alueilla tehdyistä rikoksista pitäisi antaa tiukempi rangaistus. Esitys on yksi osa pääministeri Lars Lökke Rasmussenin uudenvuodenpuheessaan lupaamaa "ghettosuunnitelmaa" ongelmallisista asuinalueista. Selvityksessä on 22 tällaista aluetta, kertoo Ruotsin radio . Alueita on kutsuttu "rinnakkaisyhteiskunnaksi".