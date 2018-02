Venäjä keskeyttää Itä-Ghoutan pommitukset humanitaarisista syistä

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt päivittäisen tauon Itä-Ghoutan pommituksiin humanitaarisista syistä. Puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi lausunnossa, että siviiliuhrien välttämiseksi ilmaiskut Itä-Ghoutassa keskeytetään aamuyhdeksän ja kello kahden välillä tiistaista alkaen.

Tulitaukoon kuuluu myös "humanitaarinen käytävä", jota pitkin siviilit voivat poistua alueelta, kertoo BBC.

Kapinallisten hallussaan pitämää aluetta on pommitettu raskaasti viikon ajan. Venäjä on kieltänyt, että sen ilmaiskut olisivat surmanneet siviilejä. Yli 500 siviilin kerrotaan kuitenkin kuolleen alueella. Maanantaina ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut iskuissa. Venäjän mukaan iskujen kohteena olevat ovat yhteistyössä terroristien kanssa.

YK:n turvallisuusneuvosto sopi tulitauosta alueella lauantaina. Syyrian hallinto on sanonut jatkavansa hyökkäyksiä Itä-Ghoutaan, koska siellä on äärijärjestöjen taistelijoita.

Itä-Ghouta on viimeinen kapinallisten hallussaan pitämä alue pääkaupunki Damaskoksen lähistöllä. Hallituksen joukot ovat saartaneet sitä vuodesta 2013 lähtien.