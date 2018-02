Brittejä varoitetaan hengenvaarasta – pakkanen uhkaa kiristyä -10 asteeseen

Lontoo

Rami Nieminen

Britannian ilmatieteen laitos on antanut vakavan säävaroituksen, koska saarivaltioon on luvattu tälle viikolle jopa kymmenen asteen pakkaslukemia ja lumisateita. Säät aiheuttivat kaaoksen Lontoon työmatkaliikenteeseen heti maanantaiaamuna.

Viikonloppuna julistettu oranssi varoitus on kolmiportaisen asteikon toiseksi vakavin. Sen mukaan ihmisten on syytä varautua poikkeusoloihin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkaset saapuvat idästä alkuviikolla. Se on samaa Siperian kylmää rintamaa, joka kiristää pakkasia Suomessakin. Brittilehdistössä ilmiölle on annettu lempinimeksi "Beast from the East", eli Peto idästä. Ennusteiden mukaan sää koettelee pahimmin maan itäosia. Ilmatieteen laitos varoittaa, että lunta voi tulla jopa kymmenen senttiä. Lisäksi kova tuuli lisää pakkasen purevuutta.

Lontoossa satoi aamulla lunta, mutta kaduilta se suli samantien. Hyde Parkissa nurmikko oli valkoisena hetken aamupäivällä.

Lontoossa lumisade alkoi maanantaiaamulla. Se sotki suuren osan julkisesta liikenteestä. Useita junavuoroja peruttiin jo etukäteen. Se ei kuitenkaan auttanut, vaan myös liikenteessä olevat vuorot kärsivät myöhästymisistä.

Suomen Lontoon-suurlähetystön kulttuuriasioiden neuvonantaja Pirjo Pellinen jäi jumiin paikallisjunaan aamulla. Hän kertoo, että normaalisti puoli tuntia kestävään matkaan kului kaksi ja puoli tuntia.

– Muistan, että 1980-luvun lopussa täällä oli kerran viikon verran lunta polviin asti, mutta muuten Lontoossa ei juuri lunta näy, Pellinen muistelee.

Viranomaiset ovat kehottaneet brittejä varaamaan kotiin esimerkiksi lääkkeitä siltä varalta, että ulkona ei pysty liikkumaan. Myös puhelinlinjojen katkeamisesta varoitetaan. Britannian kuntaliitto pyysi viikonloppuna kansalaisia olemaan erityisen valppaana ja huolehtimaan naapureista ja tuttavista pakkasen iskiessä.

– Terassille jääneet maitopullot, postiluukku täynnä postia tai alas vedetyt ikkunaverhot päivällä voivat olla merkkejä siitä, että naapurissa ei ole kaikki hyvin ja joku voi tarvita apua, sanoi kuntaliiton liikennevastaava Martin Tett The Telegraph-lehdelle.

Ilmatieteen laitos myös varoitti, että lumi saattaa olla "poikkeuksellisen kuivaa", mikä voi johtaa lumen pöllyämiseen ja kinostumiseen. Britanniassa sataa vuodessa lunta keskimäärin 24 päivänä. Suurin osa sateista osuu pohjoisille ylänköalueille.

Ainakaan maanantaina lunta ei riittänyt kinoksiksi saakka. Aamulla ja aamupäivällä satanut lumi suli miltei saman tien. Lontoon Hyde Parkissa lounastaukoa viettänyt Jonathan Warkame arveli silti varoitusten olevan ihan aiheellisia.

– Me olemme tottuneet siihen, että sää on melko tasainen ympäri vuoden. Ainoastaan kesällä on hieman lämpimämpää. Siksi ihmiset eivät osaa välttämättä varautua poikkeuksellisiin lämpötiloihin.

Hän kertoi itsekin joutuneensa ruuhkan vangiksi aamulla työmatkallaan. Aamun metrojunat olivat paikoitellen niin täynnä, että ne eivät pystyneet ottamaan asemilla kaikkia halukkaita kyytiin.

Warkamen mukaan Suomessa samanlaista varautumista pidettäisiin varmasti naurettavana. Mutta Lontoossa kova pakkanen voi yllättää.

– Näin aamulla nuoren naisen, joka oli liikkeellä lyhyessä hameessa ilman sukahousuja. Jos minulla olisi niin vähän päällä, itkisin nyt, Warkame hytisi tuulenpuuskan lennättäessä lumihiutaleita Hyde Parkin lammella.