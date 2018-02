Täysin sekaisin

"Roomassa satoi lunta ensi kerran kuuteen vuoteen, kaupunki täysin sekaisin"



Juttu on mielenkiintoinen ja herättää sympatiamme roomalaisia kohtaan. Kolme senttiä lunta ja kuusi astetta pakkasta on heille paljon pahempi asia kuin meille.



Otsikosta kuitenkin sellainen huomautus, että sen ilmaus "täysin sekaisin" on iltapäivälehtimäisen liioitteleva. Vaikka osa kaupungin toiminnoista on kokonaan lakannut, ja vielä useammat toimineet vajaasti, täysin sekaisin (siis vailla mitään järjestelmällistä toimintaa) kaupunki ei varmasti ole läheskään ollut.

