Britannian Corbyn vaati jatkoa EU:n tulliliitolle brexitin jälkeen

Britanniassa oppositiossa olevan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vaati maanantaina puheessaan uutta Britannian ja EU:n välistä tulliliittoa brexitin jälkeen.

– Britannian uuden tullisopimuksen EU:n kanssa on varmistettava, että kantojamme kuullaan myös tulevia kauppasopimuksia tehtäessä. Sopimuksen syntyminen riippuu siitä, pystyykö Britannia neuvottelemaan uuden sopimuksen, joka palvelee kansallisia etujamme, Corbyn sanoi.

Corbyn muistutti, etteivät vapaakauppasopimukset Kiinan tai Yhdysvaltojen kanssa korvaa EU:n kanssa käytävän kaupan menetyksiä.

Pääministeri Theresa May on vastustanut uutta tulliliittoa. Osa Mayn konservatiiveistakin kannattaa tulliliittoa, joten Mayn niukka enemmistöhallitus on vaarassa kaatua, jos kapinalliset liittoutuvat työväenpuolueen kanssa.

Britannia jättää EU:n runsaan vuoden päästä.