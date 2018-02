Tuhannet marssivat Moskovassa Boris Nemtsovin muistoksi

Murhatun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin muistoa on kunnioitettu Moskovassa mielenosoituksella, johon osallistui tuhansia ihmisiä. Paikalla oli sekä oppositiojohtajia että tavallista kansaa. Pietarissa marssiin osallistui satoja ihmisiä.

Jotkut osanottajat kantoivat Nemtsovin kuvia ja kukkia, toiset kylttejä teksteillä "En pelkää" ja "Me muistamme, me emme anna anteeksi". Osa marssijoista huusi "Putin on varas". Nemtsovin murhasta tulee tiistaina kuluneeksi kolme vuotta. Hänen murhastaan tuomittiin viime vuonna tshetsheeniupseeri, joka sai 20 vuoden vankeustuomion.

Sallitut opposition mielenilmaukset ovat nykyään harvinaisia Moskovassa. Oppositiota pidetään erityisen tiukasti kurissa, kun maassa valmistaudutaan valitsemaan presidentti Vladimir Putin uudelle kaudelle 18. maaliskuuta.