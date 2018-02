Turvallisuusneuvoston päätös ei tepsinyt – Syyria jatkaa ilmaiskuja Itä-Ghoutaan

Myönnytyksiä...

Venäjälle tehtiin myönnytyksiä, jotta tulitaukosopimus ei koskisi ISISä ja Al-Qaidaa. Ajatellaanko me ollenkaan mitä kirjoitamme. Mistä ihmeen myönnytyksistä tässä on kysymys. Meidän kaikkienhan tulisi olla pommittamassa ISISiä ja Al-Qaidaa kaikkialla missä he vaikuttavatkaan. Miksi heille olisi suotava hetkenkään mahdollisuus alustaa ja pitää siviiliväestöä panttivankeinaan missään maassa. Kyllä kai me nähtiin, mitä yksi ainoa terroristi sai puukolla aikaan Turussa. Syyriassa näitä raskaasti aseistettuja terroristeja on kymmeniä tuhansia. He pommittavat maan pääkaupunkia kranaatein ja raketein taukoamatta. Eivät he kunnioita mitään sopimuksia, eikä heille sovi tulitauot. Eivät he sodi Assadia vastaan demokratian puolesta, vaan sotivat levittääkseen ääri-islamistillisia sharian lakiin perustuvia arvojaan.



