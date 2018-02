Itä-Ghoutassa kuollut järjestön mukaan 500 siviiliä viikon aikana – Turkki: Verilöylyn pitää loppua

Syyrian Itä-Ghoutaan kohdistuneissa hyökkäyksissä on kuollut jo 500 siviiliä seitsemän päivän aikana, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolonuhreista 121 on järjestön mukaan lapsia.

Syyrian hallitus aloitti massiivisen hyökkäyksen Itä-Ghoutaan viime sunnuntaina ja on jatkanut sitä myös tänään. Damaskoksen lähellä sijaitsevaa Itä-Ghoutaa on moukaroitu sekä tykistöllä että ilmaiskuin.

Tarkkailijajärjestö ilmoitti, että iskuissa on tänään kuollut 21 siviiliä. Heistä 12 kuoli Itä-Ghoutan suurimmassa kaupungissa Doumassa.

Turkki kehottaa kansainvälistä yhteisöä pysäyttämään verilöylyn Itä-Ghoutassa. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin edustaja syytti Twitterissä Syyrian hallitusta verilöylystä.

Presidentti Bashar al-Assadin hallitus aloitti hyökkäyksen kapinallisten hallussa olevalle alueelle viime sunnuntaina. Iskuissa on kuollut jo ainakin 474 siviiliä, arvioi SOHR. Järjestön mukaan Venäjä on osallistunut päivän ilmaiskuihin. Venäjä tukee al-Assadin hallitusta, mutta on kiistänyt olevansa mukana hyökkäyksessä Itä-Ghoutaan.

Perjantain aikana Itä-Ghoutassa kuoli järjestön keräämien tietojen mukaan 41 ihmistä, joista seitsemän oli lapsia.

Turvallisuusneuvoston on määrä äänestää tulitaukoehdotuksesta tänään kello 19 Suomen aikaa. Toiveet ratkaisusta eivät ole korkealla, koska Itä-Ghoutaa hallitsevat islamistiset ryhmät ja Venäjä ovat pitäneet kiinni siitä, ettei jihadistien tai heidän liittolaistensa kanssa voida sopia tulitauosta. Venäjä on vaatinut, että islamistiryhmät vetäytyvät alueelta samalla tavalla kuin silloin kun Aleppo siirtyi kapinallisilta hallituksen käsiin joulukuussa 2016. Itä-Ghoutaa hallitsevat ryhmät ovat kieltäytyneet tästä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on luonnehtinut Itä-Ghoutan oloja "maanpäälliseksi helvetiksi", mutta maailmanjärjestö ei ole kyennyt pysäyttämään verilöylyä. Itä-Ghouta on kokonaan hallitusjoukkojen saartama. Siellä on noin 400 000 asukasta, jotka eivät voi tai halua paeta.