Nuorison kansanliike toi uutta toivoa aseita vastustaville yhdysvaltalaisille

Maria Annala

Floridan viimeviikkoinen kouluampuminen käynnisti kansanliikkeen, jollaista Yhdysvalloissa ei ole aiempien joukkosurmien jälkeen nähty: Ampumisesta hengissä selvinneet alle kaksikymppiset opiskelijanuoret ryhtyivät kampanjoimaan aselakien tiukentamisen puolesta, jotta heidän koulunsa joukkosurma jäisi maan historian viimeiseksi.

Nuorten mielenilmaukset, ulosmarssit ja kannanotot sosiaalisessa mediassa toivat uudenlaisen sävyn poliittiseen ikuisuuskiistaan. Aseet ovat Yhdysvalloissa äärimmäisen tunteikas asia, ja aselakikeskustelu on yleensä täynnä henkilöön meneviä hyökkäyksiä. Kynnys hyökätä henkilökohtaisuuksilla nousee kuitenkin merkittävästi, kun vastapuolella on ystävänsä juuri kouluampumisessa menettänyt seitsemäntoistavuotias.

Moni aseiden vastustaja toivoikin, että nuorten ansiosta aseista voitaisiin viimein keskustella asiavetoisesti – ja että samaan aikaan nuorten suru vetoaisi taustalla tunteisiin.

Presidentti Donald Trumpiin nuorten vetoomuksilla tuntui olevan vaikutusta. Hän väläytteli julkisuudessa mahdollisuutta aselakien tiukentamiseen.

Silti todennäköistä on, ettei lakeja taaskaan tiukenneta, vaikka tämänviikkoisessa Quinnipiacin yliopiston mielipidemittauksessa jopa 97 prosenttia amerikkalaisista kertoi tukevansa taustaselvitysten tekemistä jokaisen asekaupan yhteydessä.

Suurin este lakien tiukentamisen tiellä on aseteollisuuden vaikutusvalta. Aseteollisuudessa liikkuvat suuret rahat, ja siksi sen edustajilla, kuten kansallisella kivääriyhdistyksellä NRA:lla, on sekä voimakas tarve että hyvät mahdollisuudet painostaa poliitikkoja asemyönteisiin päätöksiin.

Aseiden puolesta lobbaamiseen vuosittain käytettävät rahasummat eivät ole erityisen merkittäviä, mutta se ei kerro vaikutusvallan puutteesta – päinvastoin. NRA käyttää aseteollisuuden rahoja kuin ydinasetta: pelotteena, jonka pelkkä olemassaolo riittää saamaan aikaan halutun vaikutuksen. Moni poliitikko varoo visusti suututtamasta NRA:ta, jotta yhdistys ei vain alkaisi syytää rahojaan vastustajan kampanjakirstuun.

Toinen merkittävä este lakien tiukentamiselle on amerikkalaisten syvä rakkaus aseita kohtaan. Tunteen ymmärtämiseksi täytyy muistaa, että monille amerikkalaisille aseista tulee turvallinen olo.

Ajatus aseista turvallisuudentunteen tuojina on yhtä vanha kuin Yhdysvallat itse. Maa itsenäistyi emämaastaan Britanniasta sotimalla, ja eurooppalaisten tyrannien paluuseen varauduttiin kirjaamalla perustuslain toiseen lisäykseen kaikille kansalaisille oikeus kantaa asetta.

Nykypäivänä sallivien aselakien kiihkeät kannattajat ovat usein syrjäseutujen asukkaita, jotka elävät hyvin pitkälle julkisten palveluiden ulottumattomissa. He eivät usko saavansa hätätilanteessa apua sen enempää poliisilta kuin pelastuslaitokseltakaan vaan luottavat pääasiassa omaan ja naapureiden apuun. Heille ase on virkavallan korvike ja omin neuvoin selviytymisen symboli.

Itsekseen selviytyminen on näille ihmisille kunnia-asia. He vastustavat yleensä paitsi aselakeja myös muutakin sääntelyä ja verotusta. He eivät odota yhteiskunnalta muuta kuin että saisivat olla rauhassa.

He samaistuvat edelleen sisällissodan aikaiseen lippuun, jossa on kalkkarokäärme ja teksti "Älä tallo minua".