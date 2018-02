Taliban iski armeijan tukikohtaan Afganistanissa, ainakin 18 kuoli

Leikkiäkö

Sielä on USA ja NATO leikkineet varmaan 15 vuotta ja mitä on tapahtunut juu talibanit ovat vahvistuneet ja nyt sielä sitten IS kiin pyörii Se on sääli seurata että maailman sotilaallisesti vahvin armeeja ei saa oikeastaan mitään aikaan ja sylikoira Nato ei senkään vertaa Sanottiin kun Johnsonista tuli presidentti kesken Vietnamin sodan et Mr Johnson ei tiedä missä Vietnam on eikä hän tunne ketään joka tietäis Luulen että tänä päivänä pätee sama lause Trump ei tiedä missä Afganistan on eikä hän tunne ketään joka tietäis Vietnamista tultiin niin äkkilähdöllä että ei edes keretty laittaa häntä koipien väliin ja kohta lähetään Afganistanista ja kiireellä

