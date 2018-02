Parikymmentä ihmistä kuollut Mogadishun autopommi-iskuissa

Somalian pääkaupungissa Mogadishussa on räjähtänyt kaksi autopommia ja ainakin 18 ihmistä on saanut surmansa, kertoo paikallinen ambulanssipalvelu. Iskuissa haavoittuneita on noin 20.

Poliisin mukaan autopommeista toinen räjähti presidentinpalatsin lähistöllä ja toinen hiljattain avatun hotellin tuntumassa.

Lokakuussa Mogadishussa tapahtui verinen rekkapommi-isku, jossa satoja ihmisiä sai surmansa. Iskua tutkinut komitea arvioi joulukuussa, että kuolleita oli yli 500.